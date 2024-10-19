Третьяковская галерея закрывает отдел, занимающийся современным искусством. Художники и искусствоведы призывают этого не делать

Отдел новейших течений, который занимался современным искусством, станет частью Отдела искусства второй половины XX-XXI века, заявили в Третьяковской галерее. При этом музей «безусловно продолжит заниматься современным искусством как в выставочной практике, так и в сфере комплектования фондов», подчеркивается в опубликованном в официальном телеграм-канале Третьяковки заявлении.

Художники, искусствоведы, сотрудники музеев и коллекционеры обратились к музею с открытым письмом, в котором призвали сохранить отдел.

Без малого сто лет назад, в довоенной Третьяковке уже был ликвидирован Отдел новейших течений. Тогда он хранил и собирал знаменитый русский авангард 1910-20-х гг. Сегодня часть его коллекций является гордостью Третьяковки и составляет ее мировую славу. Другая же часть была утрачена в процессе разгрома Отдела. Похожая участь может ожидать и экспонаты нынешнего Отдела новейших течений.

Письмо инициировал бывший руководитель отдела, историк искусства Андрей Ерофеев; в беседе с РБК он сказал, что под обращением подписались 200 человек, в том числе — художники Виталий Комар, Александр Меламид и Павел Отдельнов.

Отдел новейших течений появился в Третьяковской галерее в 2001 году и собрал первую панорамную коллекцию современного российского искусства. В августе Третьяковская галерея уволила его руководительницу, искусствоведа Ирину Горлову. Она получила свою должность в 2017 году, и во время ее работы музей купил или получил в дар знаковые работы современных российских художников, такие, например, как «Ветка» Андрея Монастырского или произведения из коллекции Марата Гельмана.

С 2023 года Третьяковку возглавляет новый директор Елена Проничева, прежде руководившая Политехническим музеем в Москве — она сменила на этом посте Зельфиру Трегулову. Вскоре после назначения Проничева дала интервью газете The Art Newspaper, где, помимо прочего, сказала: «Современное искусство не является основным в деятельности Третьяковской галереи: мы не „музей современного искусства“, и делать выставки только вокруг него не совсем правильно».