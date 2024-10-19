Расходы бюджета в 2024 году могут увеличить еще на 1,5 триллиона рублей. Их потратят на войну и льготную ипотеку

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил в интервью РБК, что федеральный бюджет может потратить в 2024 году дополнительно до 1,5 триллиона рублей.

«Да, мы вышли в парламент с предложением об увеличении расходов федерального бюджета. Связано это с чем? С тем, что возникли в течение года незапланированные траты», — сказал министр.

Дополнительные средства, по словам Силуанова, нужны для субсидирования банкам льготной ипотеки в связи с ростом ключевой ставки ЦБ, на обслуживание госдолга и на обеспечение потребностей Минобороны и силовых ведомств.

Необходимость обеспечивать «специальную военную операцию» ( ) Силуанов назвал главной причиной дополнительных бюджетных расходов.

«Потребности Министерства обороны и силовых ведомств удовлетворяются в первоочередном порядке. Любые потребности Минобороны для обеспечения успеха на фронте мы финансируем в первую очередь», — сказал он.

При этом глава Минфина РФ подчеркнул, что запрос на дополнительные расходы не означает, «что мы все 1,5 триллиона возьмем».

В бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, представленном правительством в сентябре, заложены рекордные для российской новейшей истории военные расходы.

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