Расходы бюджета в 2024 году могут увеличить еще на 1,5 триллиона рублей. Их потратят на войну и льготную ипотеку
Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил в интервью РБК, что федеральный бюджет может потратить в 2024 году дополнительно до 1,5 триллиона рублей.
«Да, мы вышли в парламент с предложением об увеличении расходов федерального бюджета. Связано это с чем? С тем, что возникли в течение года незапланированные траты», — сказал министр.
Дополнительные средства, по словам Силуанова, нужны для субсидирования банкам льготной ипотеки в связи с ростом ключевой ставки ЦБ, на обслуживание госдолга и на обеспечение потребностей Минобороны и силовых ведомств.
Необходимость обеспечивать «специальную военную операцию» (СВО) Силуанов назвал главной причиной дополнительных бюджетных расходов.
«Потребности Министерства обороны и силовых ведомств удовлетворяются в первоочередном порядке. Любые потребности Минобороны для обеспечения успеха на фронте мы финансируем в первую очередь», — сказал он.
При этом глава Минфина РФ подчеркнул, что запрос на дополнительные расходы не означает, «что мы все 1,5 триллиона возьмем».
В бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, представленном правительством в сентябре, заложены рекордные для российской новейшей истории военные расходы.