«Фонтанка»: над Петербургом сбит беспилотник. В Приморском районе без электричества остались более 300 домов

Над Санкт-Петербургом утром 19 октября сбит дрон, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники в экстренных службах. Собеседники издания заявили, что беспилотник сбили силы ПВО, добавив, что угрозы для населения нет. Более подробной информации они не предоставили.

В Приморском районе города утром 19 октября отключилось электричество примерно в 300 домов. Также перебои с электричеством произошли в некторых домах в Выборгском районе.

Очевидцы, отмечает «Фонтанка», сообщили, что перед тем, как в домах пропало электричество, был слышен грохот и видны вспышки.

В компании «Россети Ленэнерго», в свою очередь, сообщили, что произошло «технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ, которое отразилось на двух районах». Ремонтные бригады устраняют последствия сбоя, организованы резервные схемы подачи электроэнергии.

Обновление: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга объявила, что в связи с аварией в Приморском и Выборгском районах «губернатор и правительство города осуществляют полное взаимодействие с руководством силовых структур и компетентных органов».

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