CNN: вскрытие показало, что глава ХАМАС был убит выстрелом в голову. В ЦАХАЛ говорили о танковом ударе по зданию, где он укрывался

Лидер ХАМАС Яхья Синвар умер от огнестрельного ранения в голову, сообщил CNN главный патологоанатом израильского Национального центра судебной медицины Хен Кугель, проводивший вскрытие.«У него пуля в голове и тяжелая черепно-мозговая травма», — сообщил он.

На теле Синвара также были обнаружены многочисленные другие повреждения, вероятно, связанные с ударом по зданию танковым снарядом или ракетой. «Они нанесли серьезный ущерб, но причина смерти — огнестрельное ранение в голову», — подчеркнул он.

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Армия обороны Израиля первоначально объявила, что Синвар был убит в результате танкового удара по дому в секторе Газа.

На просьбу CNN прокомментировать выводы Кугеля в ЦАХАЛ сообщили, что произошла перестрелка, закончившаяся тем, что израильские военные выпустили танковый снаряд по зданию. В Армии обороны Израиля подчеркнули, что продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Яхья Синвар считается главным организатором нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

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Подробнее об убийстве Синвара

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