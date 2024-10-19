CNN: вскрытие показало, что глава ХАМАС был убит выстрелом в голову. В ЦАХАЛ говорили о танковом ударе по зданию, где он укрывался
Лидер ХАМАС Яхья Синвар умер от огнестрельного ранения в голову, сообщил CNN главный патологоанатом израильского Национального центра судебной медицины Хен Кугель, проводивший вскрытие.«У него пуля в голове и тяжелая черепно-мозговая травма», — сообщил он.
На теле Синвара также были обнаружены многочисленные другие повреждения, вероятно, связанные с ударом по зданию танковым снарядом или ракетой. «Они нанесли серьезный ущерб, но причина смерти — огнестрельное ранение в голову», — подчеркнул он.
Армия обороны Израиля первоначально объявила, что Синвар был убит в результате танкового удара по дому в секторе Газа.
На просьбу CNN прокомментировать выводы Кугеля в ЦАХАЛ сообщили, что произошла перестрелка, закончившаяся тем, что израильские военные выпустили танковый снаряд по зданию. В Армии обороны Израиля подчеркнули, что продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Яхья Синвар считается главным организатором нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.