В Москве начали повторно рассылать электронные повестки

Зарегистрированным в Москве мужчинам призывного возраста вновь рассылают электронные повестки в военкомат. Соответствующие обращения получил правозащитный проект «Идите лесом».

Один из связавшихся с проектом сообщил, что электронные повестки ранее приходили ему на «Госуслугах» в марте и сентябре. Другой обратившийся к «Идите лесом» рассказал, что повестка в кабинете в «Госуслугах» уже появлялась в сентябре. Оба обратившихся, чьи письма цитирует «Идите лесом», находятся за пределами России и не могут посмотреть, что говорится в повестке, лишь получили уведомлении о ней.

Проект подчеркивает, что реестр воинского учета (Реестрповесток.рф) пока не работает, а электронные повестки не имеют юридической силы.

Реестр воинского учета в тестовом режиме запустили в сентябре в трех регионах РФ — Сахалинской области, Республике Марий Эл и Рязанской области.

Полноценно, говорил в сентябре глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, реестр должен заработать 1 января 2025 года. Во время осенней призывной кампании (с 1 октября по 31 декабря 2024 года) рассылать собирались только бумажные повестки.

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