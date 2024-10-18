Российские войска выпустили по Украине 135 беспилотников

В ночь на 18 октября российские войска выпустили по территории Украины 135 беспилотников, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

По данным украинской армии, 80 дронов сбиты над Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областями.

Еще 44 беспилотника «локационно потеряны», два — улетели в Беларусь, 10 — продолжают находиться в воздушном пространстве Украины. В сообщении отмечаются, что Украину атаковил не только дроны типа «Шахед», но и беспилотники «неустановленного типа».

Воздушная тревога объявлялась ночью в Киеве и большинстве областей Украины, в том числе некоторых западных, отмечает «Украинская правда». Киевская городская администрация назвала атакую 18 октября «одной из самых массированных» по территории страны.

О последствиях атаки дронов власти Украины пока не сообщали.

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