Минюст РФ объявил «иностранным агентом» врача Андрея Волну. Он подписывал открытое письмо в защиту Навального
Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов» 18 октября. В обновленный список, опубликованный на сайте ведомства, попали:
- Андрей Волна, врач-травматолог, уехавший в Украину;
- Алексей Барановский, доброволец легиона «Свобода России»;
- Даниил Константинов, бывший политзаключенный, член совета Форума свободной России, входил в Координационный совет российской оппозиции;
- Максим Матвейченков, экономический обозреватель «Радио Свобода», пишущий под псевдонимом Максим Блант;
- Сергей Илюхин, журналист и политик из Архангельской области,
- медиа-проект Ateo.
В сообщении Минюста сказано, что Волна, Барановский и Матвейченков выступали против вторжения российских войск в Украину, Константинов, Барановский и Волна, а также Ateo распространяли «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ», а Илюхин — «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике».
Андрей Волна в январе 2023 года подписал открытое письмо Владимиру Путину от российских врачей, призывавших прекратить издевательства над Алексеем Навальным и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь.
В Москве, Ижевске и Рязани 16 октября прошли обыски у врачей, которые в августе 2024 года подписали открытое письмо с требованием расследовать убийство Алексея Навального в колонии.