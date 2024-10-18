Минюст РФ объявил «иностранным агентом» врача Андрея Волну. Он подписывал открытое письмо в защиту Навального

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов» 18 октября. В обновленный список, опубликованный на сайте ведомства, попали:

Андрей Волна, врач-травматолог, уехавший в Украину;

Алексей Барановский, доброволец легиона «Свобода России»;

Даниил Константинов, бывший политзаключенный, член совета Форума свободной России, входил в Координационный совет российской оппозиции;

Максим Матвейченков, экономический обозреватель «Радио Свобода», пишущий под псевдонимом Максим Блант;

Сергей Илюхин, журналист и политик из Архангельской области,

медиа-проект Ateo.

В сообщении Минюста сказано, что Волна, Барановский и Матвейченков выступали против вторжения российских войск в Украину, Константинов, Барановский и Волна, а также Ateo распространяли «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ», а Илюхин — «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике».

Андрей Волна в январе 2023 года подписал открытое письмо Владимиру Путину от российских врачей, призывавших прекратить издевательства над Алексеем Навальным и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь.

В Москве, Ижевске и Рязани 16 октября прошли обыски у врачей, которые в августе 2024 года подписали открытое письмо с требованием расследовать убийство Алексея Навального в колонии.

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