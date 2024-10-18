Ливанские СМИ: Халед Машаль вернулся на пост главы политбюро ХАМАС после убийства Яхьи Синвара
Руководство палестинским террористическим движением ХАМАС после ликвидации Яхьи Синвара принял на себя Халед Машаль, сообщает ливанский телеканал LBCI.
Источники издания рассказали, что в роли исполняющего обязанности главы движения Машаль теперь отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами в переговорах с Израилем и вопросы освобождения заложников.
По словам собеседников LBCI, руководство ХАМАС уже проинформировало власти Турции, Катара и Египта об убийстве главы политбюро движения. При этом в ХАМАС подчеркнули, что из-за гибели Синвара переговоры об обмене пленными и прекращении войны в секторе Газа станут «все более трудными и запутанными».
Армия обороны Израиля объявила, что лидер ХАМАС Яхья Синвар был убит 16 октября вместе с еще двумя террористами в секторе Газа. Синвар считается главным организатором и идеологом атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Он был главой отделения ХАМАС в секторе Газа и возглавил политбюро движения в августе 2024 года — после убийства Исмаила Хании в Тегеране.
Халед Машаль возглавлял политбюро ХАМАС с 1996-го по 2017 год. В последние годы он живет в Катаре и считается одним из лидеров ХАМАС за пределами Палестинской автономии.