Биржа Nasdaq возобновит торги акциями бывшей материнской компании «Яндекса»

Американская биржа Nasdaq с 21 октября возобновит торги акциями Nebius Group (бывшая Yandex N.V.). Об этом говорится в сообщении нидерландской компании.

Бумаги будут торговаться под NBIS.

Торги бумагами бывшей материнской компании «Яндекса» были приостановлены на Nasdaq в феврале 2022 года.

18 октября Nebius опубликует презентацию для инвесторов, а затем объявит о своих финансовых результатах за третий квартал 2024 года.

Торги акциями Yandex N.V. на Nasdaq были приостановлены вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. После этого компания начала реструктуризацию, в результате которой бизнес был разделен на российский и международный.

В июле 2024 года Yandex N.V. закрыла второй этап сделки по выходу из российского бизнеса «Яндекса», продав оставшиеся 28% акций компании. После этого холдинг был переименован в Nebius Group. Генеральным директором Nebius стал основатель «Яндекса» Аркадий Волож, который после начала войны в Украине попал под европейские санкции и покинул руководящие посты в «Яндексе» и международных дочерних структурах группы. В марте 2024 года власти Евросоюза исключили его из санкционного списка.

Новой головной компанией российского «Яндекса» стал , а основным владельцем — Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) .

Читайте также

«Яндекс» объявил о разделе компании. Что известно о сделке, которую готовили 1,5 года Аркадий Волож будет развивать часть ее бизнеса за рубежом, а контроль в российском «Яндексе» получат новые акционеры

Читайте также

«Яндекс» объявил о разделе компании. Что известно о сделке, которую готовили 1,5 года Аркадий Волож будет развивать часть ее бизнеса за рубежом, а контроль в российском «Яндексе» получат новые акционеры