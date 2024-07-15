Зарубежный «Яндекс» завершил сделку по продаже российского бизнеса. Аркадий Волож вернется к руководству компанией

Нидерландская Yandex N.V. закрыла второй этап сделки по выходу из российского бизнеса «Яндекса», продав оставшиеся 28% акций компании, говорится в сообщении холдинга.

В Yandex N.V. заявили, что после завершения сделки холдинг будет переименован в Nebius Group. Компания пообещала в ближайшее время опубликовать подробную информацию о предприятиях, которые остались под ее управлением, а также представить руководство.

Источники Bloomberg заявили, что генеральным директором Nebius Group станет основатель «Яндекса» Аркадий Волож. После начала войны в Украине он попал под европейские санкции и покинул руководящие посты в «Яндексе» и международных дочерних структурах группы. Однако в марте власти Евросоюза исключили его из санкционного списка.

«Сегодняшнее объявление знаменует собой завершение долгой и сложной главы в жизни нашей компании. Все связи с Россией теперь разорваны, — заявил председатель совета директоров Yandex N.V. Джон Бойнтон.

Российский «Яндекс» сообщил, что его новой головной компанией стал , а основным владельцем — Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) . С российской стороны сделку также прокомментировал бывший глава Счетной палаты, советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин.

«Yandex NV сменит название до 31 июля, останется только один Яндекс, который начнет торги на Московской бирже 24 июля под тикером YDEX. А я остаюсь советником компании», — сообщил он.

О готовящейся сделке по разделу «Яндекса» издание «Медуза» рассказало первым еще в 2022 году. Тогда сообщалось, что «Яндекс» ищет покупателей на поисковик, почту и сервис «Кинопоиск». В феврале 2024 года компания официально объявила, что разделится на две части. Сумма сделки составила 475 миллиардов рублей.

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож после раздела компании, как сообщалось, продолжит самостоятельно развивать за рубежом ряд бизнесов. Часть команд разработчиков «Яндекса», не дожидаясь разделения, перешла в отколовшиеся стартапы Yandex N.V. — Nebius (из «Яндекс.Облака»), TripleTen («Яндекс.Практикум»), Avride (беспилотники) и краудсорсинговый проект «Толока».

подробности сделки

«Яндекс» объявил о разделе компании. Что известно о сделке, которую готовили 1,5 года Аркадий Волож будет развивать часть ее бизнеса за рубежом, а контроль в российском «Яндексе» получат новые акционеры

подробности сделки

«Яндекс» объявил о разделе компании. Что известно о сделке, которую готовили 1,5 года Аркадий Волож будет развивать часть ее бизнеса за рубежом, а контроль в российском «Яндексе» получат новые акционеры

Послушайте также эпизод подкаста «Что случилось» о том, кому продали «Яндекс»

Все эпизоды Все, «Яндекс» продан. Кому в итоге достались российские активы? Почему список акционеров такой непрозрачный? И что ждет компанию? 00:00 43:57