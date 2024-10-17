В Тверской области беременным в женских консультациях будут выдавать письмо митрополита, в котором тот обращается к «женщинам, которые стоят перед самым тяжелым выбором: сохранить или убить своего малыша», сообщается на сайте Тверской епархии. Внимание на это обратило издание «7×7».

В письме митрополит Тверской и Кашинский Амвросий называет беременность «настоящим и истинным чудом» и пересказывает историю о праведниках Иоакиме и Анне, которые «мечтали о ребенке, но у них ничего не получалось», пока не случилось чудо и они не стали родителями Пресвятой Девы Марии.

Обращаясь к беременным, митрополит пишет, что «в этот период, полный как радости, так и волнений», они могут рассчитывать на поддержку церкви и желает им «чувствовать неизменное присутствие Бога на жизненном пути». Прямых призывов к тому, чтобы отказаться от аборта, в письме митрополита нет.

Российские власти с осени 2023 года пытаются ограничить доступ к абортам различными способами — как запретом процедуры в частных клиниках на региональном уровне, так и пропагандой.

Российская православная церковь активно участвует в этой кампании — патриарх Кирилл поддержал инициативу российских регионов запретить «склонение» женщин к совершению абортов, а патриаршая комиссия по вопросам семьи материнства и детства предлагала обязать замужних женщин получать согласие мужа на аборт.

Кампания по запрету абортов в РФ

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Кампания по запрету абортов в РФ

Все сильнее кажется, что Кремль решил полностью запретить в России аборты. Неужели власти готовы на это пойти? «Даже чиновницы охренели. Для них это ужас и средневековье»