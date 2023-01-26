РПЦ предложила обязать замужних женщин получать на аборт согласие супруга

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Патриаршая комиссия по вопросам семьи материнства и детства предложила обязать замужних женщин для прерывания беременности получать согласие мужа. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил председатель комиссии Федор Лукьянов, получать разрешения при аборте по медицинским показаниям комиссия не предлагает. При этом к медицинским показаниям в РПЦ предлагают относить только угрозу здоровью матери, а не ребенка — так как «перинатальный скрининг не всегда дает верный результат».

«Искусственное прерывание беременности по желанию женщины должно проводиться при наличии добровольного согласия не только самой женщины, но и ее мужа. Необходимо, чтобы оно проводилось после обязательного доабортного психологического консультирования, и это должно быть закреплено в законе, а также ультразвукового исследования, демонстрации сердцебиения плода человека», — сказал Лукьянов на круглом столе в Госдуме.

Представитель РПЦ также призвал предусмотреть уголовную и административную ответственность за незаконное проведение искусственного прерывания беременности и рекламу абортов. Он заявил, что сейчас в частных клиниках, например, не соблюдается «неделя тишины», и женщина может сделать аборт в день обращения, что противоречит законодательству.

РПЦ последовательно выступает за ужесточение антиабортного законодательства в России. Еще в 2016 году патриарх Кирилл признал, что запрет абортов невозможен, однако с тех пор РПЦ пытается добиться, в частности, их исключения из системы ОМС.

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