В Москве арестовали подозреваемого в подрыве машины владельца бара «Гадкий койот». Это его бизнес-партнер

Черемушкинский суд Москвы арестовал Виталия Слободяника, которого подозревают в подрыве машины своего бизнес-партнера, владельца сети баров «Гадкий койот» Виктора Мишачева.

По версии следствия, Слободяник на почве личных неприязненных отношений с Мишачевым совершил покушение на убийство общеопасным способом — он установил взрывное устройство на капот автомобиля партнера по бизнесу. В результате взрыва пострадал Мишачев, его шестилетний сын и еще один человек.

Слободянику предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц). Вину он не признает.

Самодельное взрывное устройство взорвалось утром 15 октября на внедорожнике Tank, припаркованном на улице Профсоюзная. Следственный комитет сообщил о задержании Виталия Слободяника на следующий день.

Пострадавший Виктор Мишачев — гендиректор компании «Шейкер Групп», которой принадлежат доли в сети баров «Гадкий Койот» и ресторане «Говядина». По информации RTVI, Слободяник — гражданин Беларуси и соучредитель «Шейкер Групп».