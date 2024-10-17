В Черкассах произошла потасовка с участием прихожан УПЦ. Они закрылись в храме, который за несколько месяцев до этого передали Православной церкви Украины

В Свято-Михайловском соборе в Черкассах произошла потасовка прихожан Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Свято-Михайловский собор был передан Православной церкви Украины. Протестуя против этого, утром 17 октября к собору пришли верующие УПЦ МП и митрополит Феодосий, которые закрылись в соборе и никого туда не пускали.

«Украинская правда» пишет, что сторонники УПЦ МП использовали слезоточивый газ, а также ломали лавки и бросались на людей в соборе.

При этом, как уточнил митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн телеканалу «Суспільне», собор был передан Православной церкви Украины еще 12 июня.

Полиция Черкасской области сообщила, что в результате «хулиганских действий группы лиц» несколько человек получили телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

После начала полномасштабного вторжения российских войск Украинская православная церковь объявила о полной независимости от Московского патриархата, однако окончательно не разорвала с ним отношения. Однако храмы, принадлежавшие УПЦ МП, начали передавать Православной церкви Украины, а священников УПЦ МП стали подозревать в распространении российской пропаганды и «разжигании вражды». Службы безопасности проводят обыски у них и в приходах, представители УПЦ МП становятся фигурантами уголовных дел. В августе 2024 года Верховная рада Украины приняла закон о запрете «религиозных организаций, связанных с Россией». Он в том числе ограничивает деятельность УПЦ МП — второго крупнейшего прихода на территории страны.

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