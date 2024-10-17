ЦАХАЛ оценивает вероятность того, что при ударе в секторе Газа был убит лидер ХАМАС Яхья Синвар

Армия обороны Израиля рассматривает вероятность того, что при недавнем ударе в секторе Газа был убит глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что при ударе в секторе Газа были убиты трое террористов. ЦАХАЛ и ШАБАК (израильская спецслужба) расследуют возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар. Пока подтвердить их личности не представляется возможным, заявили израильские военные.

Высокопоставленные израильские чиновники сообщили порталу Ynet, что шансы на то, что убитым был именно Синвар, «очень высоки», и что на месте «есть признаки» этого. О высокой вероятности убийства Синвара также заявили источники радиостанции «Кан». Они также отмечают, что у Израиля есть ДНК Синвара, поскольку он отбывал заключение в израильской тюрьме, поэтому его идентификация не составит проблемы. По данным The New York Times, которая ссылается на четырех израильских чиновников, тело убитого в секторе Газа доставляют в лабораторию в Израиле.

В арабских источниках были распространены фотографии тела, обнаруженного на месте удара. Израильские издания эти кадры не публикуют.

При этом в здании, где были убиты террористы, не обнаружено признаков нахождения израильских заложников, уточнили в ЦАХАЛ.

Яхья Синвар считается одним из организаторов нападения на Израиль 7 октября. Он был избран новым главой политбюро ХАМАС после гибели предыдущего лидера Исмаила Хании, который был убит 31 июля в Тегеране. Израиль официально не брал на себя ответственность за убийство Хании. The Washington Post со ссылкой на источники писал, что израильская сторона сразу после убийства Хании связалась с США и сообщила о причастности к его гибели, на что Белый дом отреагировал «с удивлением и возмущением».

кто такой яхья синвар

«Самый важный палестинец в мире» Яхья Синвар — новый глава политбюро ХАМАС и организатор нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Главред The New Yorker Дэвид Ремник подробно рассказал о его жизни

кто такой яхья синвар

«Самый важный палестинец в мире» Яхья Синвар — новый глава политбюро ХАМАС и организатор нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Главред The New Yorker Дэвид Ремник подробно рассказал о его жизни