США нанесли авиаудары по подземным складам с оружием в Йемене

Американская военная авиация нанесла удары по оружейным складам в Йемене, в районах которые контролируют хуситы.

В распространенном Пентагоном заявлении, сообщает Reuters, говорится, что целью ударов были пять подземных складов, «в которых размещались различные компоненты оружия, которые использовались для поражения гражданских и военных судов по всему региону».

Последствия ударов оцениваются, заявило Центральное командование США (CENTCOM), отметив, что данных о пострадавших мирных жителях не поступало.

С ноября 2023 года йеменские хуситы регулярно атакуют морские суда в Красном море. Повстанцы заявляли, что будут атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем и назвала свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа». Однако нападениям подверглись не только военные корабли, но и торговыех суда из разных стран. Из-за атак крупнейшие судоходные компании приостановили проход судов через Суэцкий канал или направили их другими маршрутами, что затруднило логистику.

США и их союзники за последние несколько недель нанесли не менее 15 авиаудров по объектам, связанным с хуситами на территории Йемена. Сообщалось, в частности, об авиаударе по аэропорту.