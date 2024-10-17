На пост главы Олимпийского комитета России выдвинули министра спорта Михаила Дегтярева

Министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву предложили стать новым главой Олимпийского комитета России (ОКР). Его кандидатуру выдвинул глава федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, проходившем в Уфе. Президент РФ Владимир Путин поддержал это предложение.

Сам Дегтярев заявил, что в случае избрания на пост главы ОКР будет держать курс на восстановление прав российских спортсменов. «Возвращение в олимпийское движение сообразно вкладу российского и советского спорта в международное олимпийское движение и восстановление прав всех наших спортсменов. Это однозначный курс, с которого мы не сойдем», — цитирует его слова «Интерфакс».

Министр добавил, что Россия готова к диалогу с Международным олимпийским комитетом (МОК). «У нас много контактов, в том числе с членами МОК, неофициальных. Нужно вести диалог. Нужно прекратить друг друга оскорблять и сотрясать кулаками, — сказал Дегтярев. — Мы берем курс на возвращение в олимпийскую семью и защиту прав наших спортсменов. Ни дверью хлопать не будем, ни бряцать словесным оружием. В юридическую плоскость переносим наши отношения».

15 октября действующий президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил, что покинет свою должность. Он предложил исполкому ОКР назначить дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства. Станислав Поздняков — четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях (1992, 1996, 2000), десятикратный чемпион мира и тринадцатикратный чемпион Европы. Он возглавляет Олимпийский комитет России с мая 2018 года.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Международный Олимпийский комитет ввел санкции против России и Беларуси. Согласно им, в России и Беларуси не будут проводиться международные соревнования, гимны, флаги и другие национальные символы двух стран не могут демонстрироваться на любых международных соревнованиях, а чиновники и другие должностные лица не имеют права получить аккредитацию или приглашение на такие мероприятия. На Олимпиаде в Париже, которая проходила в 2024 году, МОК разрешил выступать российским спортсменам в нейтральном статусе (без флага и гимна) — и только в индивидуальных видах спорта. В результате в Играх участвовали 15 российских спортсменов.

Что еще происходит в российском спорте? Григорий Родченков, рассказавший миру о государственной программе по подмене проб мочи российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 года, написал книгу «Допинг. Запрещенные страницы». Это одновременно и автофикшен, и производственный роман, и детективное расследование, и последовательное развенчание мифа о «чистом спорте», но еще и история жизни самого Родченкова. Заказать «Допинг. Запрещенные страницы» или купить другие книги нашего издательства можно по этой ссылке.