Станислав Поздняков покинет пост президента Олимпийского комитета России

Станислав Поздняков покинет должность президента Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом объявил сам Поздняков.

Он предложил исполкому ОКР назначить дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России, после которых он покинет должность главы организации.

В заявлении Позднякова говорится, что «геополитические вызовы», с которыми столкнулась Россия, «диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений».

«В обеспечении максимально эффективных результатов при должной финансовой поддержке, создании и практической реализации новых форматов соревнований высокого уровня, а также формировании качественных условий для подготовки будущих поколений сильных, конкурентоспособных атлетов, роль государства сегодня важна как никогда. Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды», — заявил Поздняков.

Станислав Поздняков — четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях (1992, 1996, 2000), десятикратный чемпион мира и тринадцатикратный чемпион Европы. Он возглавляет Олимпийский комитет России с мая 2018 года.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Международный Олимпийский комитет ввел санкции против России и Беларуси. Согласно этим санкциям, в России и Беларуси не будут проводиться международные соревнования, гимны, флаги и другие национальные символы двух стран не могут демонстрироваться на любых международных соревнованиях, а чиновники и другие должностные лица не имеют права получить аккредитацию или приглашение на такие мероприятия.

На Олимпиаде в Париже, которая проходила в 2024 году, МОК разрешил выступать российским спортсменам в нейтральном статусе (без флага и гимна) — и только в индивидуальных видах спорта. В результате в Играх участвовали 15 российских спортсменов, в том числе теннисисты. Поздняков назвал теннисистов «командой иноагентов», так как они «большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что „играют за себя“, осуждают политику своей страны и ».