Бывший украинский военнопленный рассказал, что осужденного в Москве американца Стивена Хаббарда пытали в заключении

Гражданин США, 72-летний Стивен Хаббард, осужденный Мосгорсудом по обвинению в наемничестве, регулярно подвергался жестокому обращению и пыткам в заключении. Об этом агентству AFP рассказал бывший сокамерник Хаббарда Игорь Чичко — украинский военный, освобожденный в мае 2024 года в результате обмена военнопленными между Москвой и Киевом.

По словам Чичко, вместе с другими украинскими военнопленными он с сентября 2022-го по май 2023 года находился в заключении в Старом Осколе Белгородской области и Новозыбкове Брянской области (вероятно, речь идет о следственных изоляторах). Затем еще год, до весны 2024-го, Чичко держали в исправительной колонии № 7 в Пакино во Владимирской области. В Новозыбкове и Пакино бывший военнопленный регулярно пересекался со Стивеном Хаббардом, некоторое время они сидели в одной камере.

Всех украинских военнопленных, рассказал Чичко, в заключении избивали, унижали и морили голодом охранники. Таким же пыткам подвергался Хаббард. «Они постоянно избивали его, как и любого из нас. Они били его палками, дубинками и ногами. Травили его собаками, не кормили, заставляли ползать по коридорам», — сказал бывший заключенный. В Новозыбкове охранники «намеренно» били заключенных по гениталиям, унижали их, заставляли «имитировать» сексуальные действия друг с другом, сообщил он.

Сам Хаббард, по словам Чичко, рассказывал ему, что его пытали электрическим током. В Пакино заключенным также не давали есть, из-за чего их тела распухали и появлялись «различные признаки гниения», добавил собеседник агентства.

Московский городской суд 7 октября приговорил 72-летнего гражданина США Стивена Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима, признав его виновным в участии в боевых действиях в рядах ВСУ в качестве наемника (часть 3 статьи 359 УК). По версии следствия, Хаббард с 2014 года проживал в Украине. В феврале 2022-го он вступил в ряды территориальной обороны города Изюм Харьковской области, получая жалование в размере не менее тысячи долларов. Через месяц он попал в российский плен.

Сестра Хаббарда Патриция Фокс заявляла в беседе с Reuters, что ее брат работал преподавателем английского языка в разных странах, в том числе в Японии, на Кипре и в Украине. Она охарактеризовала своего брата как «невоенного» и «скорее пацифиста», который никогда не владел оружием и имел пророссийские взгляды.