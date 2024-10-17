Бывшего главу банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева объявили в международный розыск по делу о растрате

Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев стал фигурантом уголовного дела о крупной растрате, сообщают РБК и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, знакомые с ходом расследования.

По их данным, банкир объявлен в федеральный и международный розыск. Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест Ромаева.

Подробности уголовного дела не раскрываются. По вменяемой статье («растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере», часть 4 статьи 160 УК) банкиру может грозить до десяти лет лишения свободы.

Дмитрий Ромаев возглавлял правление «ФК Открытие» с 2013 по 2015 год. С 2016 года он был председателем наблюдательного совета банка, до 2017-го входил в совет директоров «Открытие холдинга». В 2018 году Ромаев возглавил совет директоров международной инвестиционной компании Waarde Capital.

«ФК Открытие» входит в число крупнейших, системно значимых банков России. В 2017 году «Открытие» в рамках санации перешел под контроль Центробанка РФ. С началом полномасштабного российского вторжения в Украину банк оказался в санкционных списках. В декабре 2022 года «Открытие» продали ВТБ за 340 миллиардов рублей.

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