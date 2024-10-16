В Северном Чертаново повесили памятную доску «В этом микрорайоне проживал Виктор Пелевин»
На жилом доме в микрорайоне Северное Чертаново на юге Москвы установили памятную доску в честь писателя Виктора Пелевина. Одним из первых об этом 16 октября сообщил телеграм-канал «Чертаново».
На табличке сказано:
В этом микрорайоне в отдельной трехкомнатной квартире проживал с семьей Пелевин Виктор Олегович: всемирно известный русский и советский писатель, лауреат 23 литературных премий, противник культуры потребления и автор цитаты: «Антирусский заговор, безусловно, существует».
Доска появилась на стене жилого дома, расположенного по адресу Северное Чертаново, 1А. При этом, согласно данным аудиогида «Литреса» и «Эксмо» по московским местам Пелевина, писатель жил по адресу Северное Чертаново, 3кА, расположенном в 300 метрах от дома, где появилась табличка.
Как обратила внимание «Медуза», оформление памятной доски в честь Пелевина напоминает табличку в честь певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов), которая 21 сентября появилась на одном из жилых домов в Новомосковске Тульской области. На табличке сообщалось: «Здесь в 1991 году родился Ярослав Юрьевич Дронов, более известный под псевдонимом Shaman: Шаляпин наших дней, певец России славной и гордый лик». Табличка провисела два дня, после чего ее убрали.
Власти России отказываются устанавливать памятные таблички в честь живущих людей, поэтому появление памятной доски в честь Виктора Пелевина, как и в честь Шамана, скорее всего, инициатива снизу. Кто установил таблички, неизвестно.