Томас Тухель стал главным тренером сборной Англии по футболу

Немец Томас Тухель стал новым главным тренером сборной Англии по футболу. Об этом сообщила Футбольная ассоциация Англии.

51-летний Тухель стал третьим иностранным тренером, возглавившим английскую национальную команду. С 2001 по 2006 год сборную Англии возглавлял швед Свен-Йоран Эрикссон, с 2007 по 2012 — итальянец Фабио Капелло.

«Я очень горжусь тем, что мне выпала честь возглавлять сборную Англии. <.> Иметь шанс представлять Англию — огромная привилегия, и возможность поработать с этой особенной и талантливой группой игроков очень волнительна», — заявил Тухель.

У Тухеля есть опыт работы в Англии, но на клубном уровне. В январе 2021 года он возглавил лондонский «Челси». В том же сезоне «Челси» под его руководством выиграл Лигу чемпионов. В сентябре 2022 года немецкий тренер был уволен.

Помимо «Челси», Тухель также работал с «Майнцем», дортмундской «Боруссией», ПСЖ и «Баварией».

В июле 2024 года Гарет Саутгейт покинул должность главного тренера сборной Англии. Он объявил об этом после того, как сборная Англии проиграла Испании в финале чемпионата Европы по футболу. Саутгейт руководил сборной Англии по футболу с 2016 года.