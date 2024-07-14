Результат. Испания — Англия 2:1. На гол Уильямса в начале второго тайма англичане ответили точным ударом Палмера на 73-й минуте, а на 86-й минуте Ойарсабаль забил победный гол. На 90-й минуте Англия могла сравнять счет, но защитник сборной Испании вынес мяч из собственных ворот. Англия, которая была главным фаворитом турнира, снова без победы: сборная не может ничего выиграть с 1966 года.

Немного статистики. Сборная Испании стала рекордсменом по количеству титулов чемпионов Европы. Это четвертая победа испанских футболистов на Евро: первая была в далеком 1964 году, а затем легендарное поколение Хави и Иньесты выиграло два турнира подряд в 2008-м и 2012-м. У сборной Германии осталось три титула, у французов и итальянцев — по два.

Шум вокруг. Испанское издание Marca составило свою традиционную сборную разочарований турнира. Среди разочаровавших нападающих — Ромелу Лукаку (лучший снайпер отборочного турнира на этом чемпионате забил несколько голов, но ни один из них не засчитали) и Криштиану Роналду (ни одного гола и незабитый пенальти, который мог стоить Португалии места в четвертьфинале). Килиана Мбаппе, который ни разу не забил с игры, в сборной разочарований нет — болельщики удивлены.

Что дальше. Itʼs coming home!! Легендарная песня, выпущенная к Евро-1996 в Англии, снова обретает первоначальный смысл — футбол возвращается домой: следующий чемпионат Европы пройдет в 2028 году в Великобритании — на полях Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса.

Фото на обложке: Annegret Hilse / Reuters / Scanpix / LETA