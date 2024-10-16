Режиссер Алексей Некрасов (он снимал фильмы о Литвиненко и взрывах домов в 1999 году) покинул Россию после почти двухмесячного ареста

Режиссер Андрей Некрасов, арестованный в августе, покинул Россию. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.

В сообщении говорится, что накануне приставы привезли Некрасова в Москву, откуда он вылетел «в третью страну». Сам он выйдет на связь, «когда это будет возможно и удобно», добавили авторы сообщения.

Некрасова — гражданина Германии — задержали в Смоленской области 24 августа во время съемок его нового фильма. По версии сотрудников ФСБ, он без разрешения снимал рядом со зданием ведомства. Суд привлек его по административной статье о незаконном осуществлении трудовой деятельности, и Некрасова для последующего выдворения из России.

Андрей Некрасов — автор фильмов «Недоверие» о взрывах жилых домов в Москве в 1999 году, «Бунт. Дело Литвиненко» об отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне, «Уроки русского» о войне в Грузии 2008 года и «Акт Магнитского — За кулисами» о смерти юриста Сергея Магнитского.