По делу о подрыве машины владельца бара «Гадкий койот» в Москве задержали его бизнес-партнера

По делу о взрыве машины на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, в том числе бизнесмен Виктор Мишачев, задержан 50-летний житель города. Об этом сообщили в управлении СК по Москве, не став называть имя задержанного.

По предварительной версии следствия, подозреваемый — бизнес-партнер потерпевшего. По месту жительства задержанного, говорится в распространенном СК сообщении, найден схрон оружия.

По информации RTVI, задержан гражданин Беларуси Виталий Слободяник. Он числится соучредителем компании «Шейкер Групп», гендиректор которой — Виктори Мишачев. Судя по соцсетями Слободяника, он служил в белорусском спецназе.

Утром 15 октября на улице Профсоюзная взорвалось самодельное взрывное устройство, которое лежало на черном внедорожнике Tank. Пострадали три человека, в том числе шестилетний ребенок. По информации телеграм-каналов, владелец машины — предприниматель Виктор Мишачев, его доставили в реанимацию.

Мишачев — гендиректор компании «Шейкер Групп», которой принадлежат доли в сети баров «Гадкий Койот» и ресторане «Говядина». В Следственном комитете заявили, что приоритетная версия о мотиве преступления — бизнес Мишачева. Однако следствие не исключает версию «личной неприязни». Телеграм-канал Mash утверждал, что у пострадавшего были конфликты с сотрудниками заведений из-за невыплат зарплат.