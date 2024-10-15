В Москве взорвалась бомба, лежавшая на автомобиле владельца бара «Гадкий койот». Ранены три человека, в том числе шестилетний мальчик

На юго-западе Москвы утром 15 октября произошел взрыв, сообщило городское управление Следственного комитета РФ. В прокуратуре Москвы уточнили, что взрыв произошел на улице Профсоюзная. По данным следствия, при взрыве поврежден автомобиль, ранения получили три человека, в том числе 6-летний мальчик. Пострадавших госпитализировали.

На месте происшествия, судя по видео РИА Новости, находятся несколько автомобилей скорой помощи и МЧС.

Телеграм-канал Baza, близкий к силовым структурам, сообщил, что самодельное взрывное устройство сработало около 8:00, когда водитель черного внедорожника Tank пытался убрать бомбу с капота своей машины. Очевидица случившегося рассказала Shot, что водитель пытался убрать с капота пакет, прикрытый детской пеленкой.

По данным Shot, в результате взрыва водителю оторвало часть кисти, также он ранен в ногу. У второго пострадавшего мужчины, пишет Baza, выявили осколочное ранение бедра, а у ребенка — рассечение головы.

Российские телеграм-каналы «112», Mash и Shot сообщили, что автомобиль Tank принадлежит 44-летнему предпринимателю Виктору Мишачеву. Он учредитель и руководитель компании «Шейкер Групп», которая занимается ресторанами. Согласно открытым данным, крупнейший проект компании — бар «Гадкий койот». По одной из версий следствия, взрыв произошел из-за профессиональной деятельности бизнесмена.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более человек.