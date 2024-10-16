Костин допустил повышение ключевой ставки ЦБ до 25%, заявив, что «там, где женщины руководят процессом, невозможного мало»

Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин заявил, что допускает рост ключевой ставки в следующем году до 25%, сославшись на то, что Центральным банком руководит женщина.

Рассуждая о повышении ставки, Костин в интервью телеканалу «Россия 24» предположил, что она может достичь 21% до конца текущего года, но посоветовал уточнить это у главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. «Вы Эльвиру Сахипзадовну спросите. У нее спрашивайте, я ставками не рулю», — сказал он.

Отвечая на вопрос о вероятности повышения ключевой ставки до 25% в 2025 году, Костин сказал: «Да все может быть. Там, где женщины руководят процессом, невозможного мало» (цитата по РИА Новости).

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину ЦБ поднял ставку с 9,5% до рекордных 20%. В апреле 2022 года она была снижена до 17%, в мае — до 14%. Затем она последовательно снижалась и в итоге установилась на уровне минимальных 7,5%. В июле 2023 года ставка начала расти. К декабрю она достигла 16%, но на первом в 2024 году заседании совета директоров ЦБ не стал повышать ее. В июле 2024-го ЦБ поднял ключевую ставку до 18% годовых, а затем в сентябре — до 19%.

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