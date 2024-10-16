Активист, которого вывезли из Грузии в Россию, рассказал, что перед задержанием его обманом заманили в Южную Осетию подставные «агенты СБУ»
Участник движения «Артподготовка» Рафаил Шепелев, которого после исчезновения в Грузии обнаружили в российском СИЗО, заявил, что перед задержанием его обманом заманили в Южную Осетию подставные «агенты СБУ». Об этом этом Шепелев рассказал во время заседания в Центральном окружном военном суде, сообщает издание Itʼs My City.
Шепелев жил в Грузии с 2021 года, опасаясь преследования за участие в акциях протеста в России. В Тбилиси активист выходил на пикеты в поддержку бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
В августе 2022 года, рассказал активист, он познакомился с человеком, представившимся Сергеем Гаркушей — руководителем украинской партии Саакашвили «Движение новых сил», и несколько раз с ним созванивался.
В мае 2023-го Шепелев решил вступить в легион «Свобода России», где, как утверждается, россияне воюют за ВСУ. Он обратился к Гаркуше, тот связал его со «знакомыми из СБУ», которые встретились с Шепелевым и «начали вербовать» его, чтобы тот помогал им из Грузии. Активист отказался.
После мятежа основателя ЧВК Евгения Пригожина Шепелев решил вступить в полк, который хотел создать руководитель движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев. Тогда же «агенты СБУ» пообещали активисту помочь со вступлением в полк Мальцева, предложив ему для начала перевезти три посылки с деталями от взрывного устройства из Батуми до Верхнего Ларса.
После доставки двух посылок Шепелев отказался везти третью, пока с ним не свяжется Мальцев. В ответ «агенты» пообещали переправить активиста в Польшу, чтобы он мог вступить там в полк Мальцева. Шепелев согласился, и его попросили доставить посылку в поселок на границе с Южной Осетией. Там его и задержали 12 октября.
В декабре 2023-го правозащитники обнаружили пропавшего в Грузии Рафаила Шепелева в СИЗО Нижнего Тагила, куда он попал из Владикавказа после 15 суток ареста за мелкое хулиганство.
Во время административного ареста Шепелеву предъявили обвинение по статьям об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК) и оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК), а после избрания меры пресечения этапировали в Свердловскую область.
Медицинская комиссия признала активиста «невменяемым». В апреле 2024-го ему назначили принудительное лечение.