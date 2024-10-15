Суд в Чите отпустил «вагнеровца», который несколько раз ударил женщину ножом. Ведь теперь есть закон, позволяющий подсудимым уходить на войну

Черновский районный суд Читы приостановил рассмотрение дела бывшего бойца ЧВК Вагнера о покушении на убийство и разбойном нападении в связи с тем, что подсудимый заключил контракт о прохождении военной службы.

Ходатайство о приостановке дела подал начальник пункта отбора на военную службу. Он сослался на новый закон, вступивший в силу 2 октября, по которому подсудимый может заключить контракт на военную службу — и тогда производство по его делу приостанавливается, а мера пресечения отменяется.

Имя подсудимого в сообщении суда не называется, но коротко приводится фабула дела. В ней говорится, что 26 апреля 2024 года подсудимый, будучи пьяным, напал на женщину, которая сидела в припаркованном автомобиле, и нанес ей несколько ударов ножом, а затем попытался угнать машину, но не смог завести двигатель. Женщина выжила, но получила тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании она выступила против приостановки дела. Однако суд удовлетворил ходатайство и освободив подсудимого, передал его представителю Минобороны России.

Издание «Сибирь.Реалии» пишет, что речь идет об Алексее Патрушеве. В 2014 году Забайкальский краевой суд приговорил его к 22 годам лишения свободы за двойное убийство, покушение на убийство и изнасилование. «Сибирь.Реалии» уточняет, что Патрушев напал на хозяина дома, обидевшись на него во время застолья, изнасиловал его сожительницу, а позже убил еще одного человека.

Во время отбывания срока Патрушев завербовался в ЧВК Вагнера и участвовал в войне в Украине. Когда он вернулся оттуда — не уточняется.

В середине сентября Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволял подсудимым заключать контракт с Минобороны, освобождаясь таким образом от ответственности. Раньше контракт с Минобороны могли заключать только те, кто находился под следствием или уже был осужден, но одобренный Госдумой законопроект распространил этот механизм и на подсудимых. 2 октября этот закон подписал Владимир Путин.