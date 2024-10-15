«Он сам принимает все важные решения». Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль заявил, что Путин «как минимум должен был дать разрешение» на его отравление
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль считает, что президент России Владимир Путин мог дать разрешение на его отравление. Об этом говорится в заявлении Скрипаля, которое было зачитано в британском городе Солсбери по делу на общественных слушаниях по делу о смерти Дон Стерджесс в результате отравления «Новичком» в июле 2018 года.
Заявление Скрипаля было предоставлено следствию на прошлой неделе, пишет The Guardian.
«Я не знаю наверняка, как Путин лично относился ко мне. Насколько я помню, я никогда не разговаривал с ним, хотя много лет назад я дважды был с ним в одной комнате. Убивать людей, которых обменяли, — это нечестно, и нападение на нас с Юлией стало для меня настоящим шоком. Я считаю, что Путин сам принимает все важные решения. Поэтому я думаю, что он должен был как минимум дать разрешение на нападение [на нас]», — говорится в заявление Скрипаля.
Он добавил, что до отравления чувствовал себя в Великобритании в безопасности и не хотел особых мер безопасности.
4 марта 2018 года в английском Солсбери нервно-паралитическим ядом «Новичок» отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлию. По версии британских властей, покушение организовали российские спецслужбы. Россия причастность к отравлению Скрипалей отрицает. Сергей и Юлия Скрипаль выжили, но через несколько месяцев после инцидента умерла местная жительница Дон Стерджесс, которая случайно вступила в контакт с ядом.