КНДР подорвала дороги на границе с Южной Кореей

Северная Корея взорвала часть дорог, соединяющих страну с Южной Кореей, сообщает агентство «Ренхап», ссылаясь на заявление Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

По их данным, северокорейские военные 15 октября произвели взрывы, направленные на перекрытие двух дорог — линии Кёнъисон, соединяющей Кэсон в КНДР и Пхаджу в Южной Корее, а также Тонхэ, проходящей вдоль восточного побережья Японского моря.

Южнокорейские военные, согласно заявлению штаба, не пострадали, они ответили выстрелами к югу от демаркационной линии, разделяющей две Кореи.

КНДР предупредила ранее в октябре, что собирается «полностью отделить» территорию Северной Кореи от Южной. Официальный Пхеньян заявил, что предупредил о своих планах американских военных, чтобы избежать случайных конфликтов.

Северная и Южная Корея связаны автомобильными и железными дорогами, которые в прошлом рассматривались как символы сотрудничества двух стран, пишет «Ренхап».

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в 2023 году, что Северная и Южная Кореи — «два враждующих государства». После этого, пишет «Ренхап», власти КНДР убрали уличные фонари на дорогах, ведущих в Южную Корею, заминировали территорию на границе, а также установили противотанковые заграждения.

Напряженность между Северной и Южной Кореей возросла после того, как 11 октября власти КНДР обвинили официальный Сеул в том, что в октябре Южная Корея трижды запускала беспилотники в направлении Пхеньяна. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила 12 октября, что в случае новых запусков беспилотников «произойдет ужасное событие». Лидер КНДР Ким Чен Ын 15 октября провел совещание из-за «серьезной провокации врага по нарушению суверенитета», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

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