Bloomberg: власти РФ не собираются удерживать курс рубля ниже 100 за доллар

Курс российской валюты снижается и приближается к 100 рублям за доллар — и власти РФ не будут этому препятствовать, пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что ранее при приближении к этой психологически важной отметке ЦБ вмешивался, чтобы не допустить падения курса рубля, например, поднимая ключевую ставку или увеличивая порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Однако теперь, считают источники Bloomberg, пожелавшие сохранить анонимность, ослабевший рубль превращается в преимущество в условиях бюджетного дефицита и планируемого роста расходов.

«В текущей ситуации 100 рублей за доллар уже не так страшно, хотя определенный инфляционный эффект есть», — указал экономист Олег Вьюгин, добавив, что для бюджета низкий курс национальной валюты всегда препочтительнее.

На 2025 год, напоминает Bloomberg, Минфин РФ прогнозирует средний курс национальной валюты — 96,5 рубля за доллар США. На 2024 год в бюджет был заложен курс 91,2 рубля.

Проект бюджета на 2025 год, внесенный правительством в конце сентября, предусматривает рекордные военные расходы.

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