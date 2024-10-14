В Израиле четверо солдат ЦАХАЛ погибли при ударе беспилотника «Хизбаллы» по военной базе, 58 человек получили ранения

В районе израильского города Биньямина при ударе беспилотника вечером 13 октября погибли четверо военных Армии обороны Израиля, сообщили в ЦАХАЛ.

Четверо погибших были новобранцами, проходившими курс молодого бойца. Еще семеро солдат получили тяжелые ранения. Всего в результате атаки дрона ранены 58 человек.

Удар был нанесен по военной базе бригады «Голани». Беспилотник пробил потолок столовой на военной базе во время ужина. Сирена воздушной тревоги перед атакой не прозвучала, ЦАХАЛ заявил, что будет выяснять причины этого.

Всего вечером 13 октября со стороны Ливана были запущены два беспилотника, один из них был перехвачен в районе Хайфы, а второй, который в итоге нанес удар, военные вначале держали под наблюдением, а затем потеряли из вида.

Ответственность за атаку взяла на себя «Хизбалла», заявив, что ее «потенциал по-прежнему велик и способен проникнуть вглубь Израиля». В течение дня группировка в дополнение к беспилотникам также выпустила по территории Израиля в общей сложности более 115 снарядов.

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