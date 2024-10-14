Российские войска нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы. Известно об одном погибшем
Источник: Олег Кипер
Российские войска атаковали Одессу баллистической ракетой, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, один человек погиб, еще восемь ранены, все они — работники припортовой инфраструктуры, по которой был нанесен удар. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В результате удара были повреждены гражданское судно NS Moon под флагом Белиза и сухогруз Optima под флагом Палау. Кипер отмечает, что ровно неделю назад судно Optima уже получило повреждения в результате обстрела.
Также повреждена припортовая инфраструктура, в том числе склад с зерном.