Российские войска нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы. Известно об одном погибшем

Российские войска атаковали Одессу баллистической ракетой, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, один человек погиб, еще восемь ранены, все они — работники припортовой инфраструктуры, по которой был нанесен удар. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В результате удара были повреждены гражданское судно NS Moon под флагом Белиза и сухогруз Optima под флагом Палау. Кипер отмечает, что ровно неделю назад судно Optima уже получило повреждения в результате обстрела.

Также повреждена припортовая инфраструктура, в том числе склад с зерном.

хроника 964-го дня войны

Война Девятьсот шестьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»

хроника 964-го дня войны

Война Девятьсот шестьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»