Путин подписал закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие автомобильных номеров

Владимир Путин подписал одобренный Госдумой закон об ужесточении наказания за сокрытие автомобильных номеров, сообщают ТАСС и РИА Новости.

Законопроект вносит поправки в статью 12.2 кодекса об административной ответственности (КоАП) — она касается нарушения правил установки регистрационных знаков на автомобили.

В статью добавили пункт о том, что применение устройств, «препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть» наказывается лишением прав на срок от от одного года до полутора лет с конфискацией этих устройств.

Также на полтора года могут лишить прав при повторном нарушении другого пункта статьи 12.2, который запрещает использовать материалы, препятствующие идентификации номеров.

Под материалами, как говорится в пояснениях к статье КоАП, имеются в виду, например, картон, а также листва, грязь или снег на номерах. В качестве примеров устройств приводятся шторки, электромагниты и другие приспособления. В предыдущей версии кодекса за использование устройств или материалов для сокрытия номеров предполагался штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.

Поправки в КоАП были предложены МВД в январе 2024 года. Законопроект внесли в Госдуму 23 мая; 1 октября депутаты одобрили его сразу во втором и третьем чтениях. В Совете Федерации закон одобрили 9 октября.