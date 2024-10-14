Перед митингом Трампа в Калифорнии задержали вооруженного мужчину

В долине Коачелла в Калифорнии недалеко от места проведения митинга кандидата в президенты Республиканской партии Дональда Трампа в субботу, 12 октября, задержали мужчину с огнестрельным оружием, сообщил офис шерифа округа Риверсайд.

Задержанный — 49-летний житель Лас-Вегаса Вем Миллер. Его задержали на пропускном пункте у периметра митинга, к которому он подъехал на черном внедорожнике. При себе у него были дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости.

По словам шерифа Чэда Бьянко, салон автомобиля был в беспорядке, транспортное средство не было зарегистрировано, и на нем был поддельный номерной знак. Кроме того, у Миллера было несколько водительских удостоверений на разные имена.

В офисе шерифа заявили, что инцидент «не повлиял на безопасность» Трампа или участников митинга. По мнению шерифа Чэда Бьянко, на Трампа готовилось очередное покушение. Однако два федеральных чиновника сообщили CNN, что на данный момент нет никаких доказательств, указывающих на то, что Миллер пытался убить Трампа.

В совместном заявлении Секретной службы США с ФБР и министерством юстиции говорится, что Трамп «не подвергался никакой опасности».

Миллера взяли под стражу, но позже отпустили под залог в размере пяти тысяч долларов. Перед судом он должен предстать 2 января. Сам Миллер отрицает какие-либо обвинения. Он заявил, что всегда ездит с оружием и что он «на 100% сторонник Трампа».

Первое покушение во время своей предвыборной кампании Трамп пережил в июле, когда на митинге в Пенсильвании в него выстрелили с крыши здания неподалеку от сцены. Трамп был ранен в ухо, стрелявшего, которым был 20-летний Томас Мэттью Крукс, убили на месте, его мотивы до сих пор неизвестны.

Второй инцидент произошел около гольф-клуба Трампа в городе Палм-Бич, штат Флорида, где агент Секретной службы заметил в кустах ствол винтовки и открыл огонь в этом направлении. Из кустов выбежал мужчина, попытавшийся скрыться, его задержали. Позже стало известно, что задержанный — 58-летний Райан Уэсли Рут. ФБР сообщило, что расследует произошедшее как попытку покушения.

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