NASA запустила в космос станцию для изучения спутника Юпитера, на котором может быть жизнь

Американское космическое агентство NASA запустило автоматическую межпланетную станцию Europa Clipper, предназначенную для изучения спутника Юпитера — Европы. Трансляция запуска велась на сайте NASA.

Аппарат Europa Clipper вывела в космос ракета-носитель Falcon Heavy, стартовавшая с космодрома во Флориде. Изначально запуск планировался на 10 октября, но был отложен из-за урагана «Милтон».

Europa Clipper — первый аппарат NASA, специально созданный для исследования ледяных океанов в нашей Солнечной системе. Ученые считают, что под ледяной поверхностью спутника Юпитера скрывается океан, в два раза превышающий по объему все земные. В нем могут существовать одноклеточные организмы.

Станция прибудет к Европе не раньше 2030 года. В пути аппарат обгонит зонд JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer), стартовавший с Земли в 2023-м.

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Подледные океаны спутников Юпитера — самое интересное место в ближайшем космосе. На поиски жизни в них отправляется европейский зонд JUICE Когда-то Россия тоже была частью этого проекта