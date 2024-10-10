Ураган «Милтон» дошел до Флориды. Около трех миллионов домов остались без электричества, известно как минимум о двух погибших

Ураган «Милтон» достиг западного побережья Флориды в районе барьерного острова Сиеста-Ки в Мексиканском заливе в округе Сарасота 9 октября около 20:30 по местному времени и начал двигаться на северо-восток, пересекая штат.

В момент достижения побережья категория сложности урагана была снижена с первоначальной наивысшей пятой до третьей. Президент США Джо Байден заявил, что тем не менее «Милтон» будет одним из самых разрушительных ураганов, обрушившихся на Флориду за последнее столетие, и призвал местных жителей прислушиваться к местным властям и соблюдать все инструкции. За день до прихода урагана Байден отменил визит в Берлин, где должен был встретиться с лидерами Германии, Франции и Великобритании, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Позже центр урагана передвинулся в направлении Орландо, а его категория сложности была снижена до первой. Скорость ветра ослабла и составила около 145 километров в час.

Вместе с ветром пришли сильные ливни. В некоторых районах выпало более 30 сантиметров осадков, пишет CNN. В Сент-Питерсберге уровень осадков составил более 46 сантиметров (18,31 дюйма), что почти втрое больше предыдущего рекордного суточного показателя, установленного в 2001 году (6,93 дюйма).

Затопленные улицы в Форт-Майерсе на побережье Флориды Chandan Khanna / AFP / Scanpix / LETA

Упавший кран в Сент-Питерсберге, Флорида Chris Urso / Tampa Bay Times / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Последствия урагана в Форт-Майерсе Joe Raedle / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Около трех миллионов домохозяйств по всей Флориде остались без электричества, свидетельствуют данные мониторингового сайта. Жителей попросили ограничить потребление воды.

По данным представителя пожарного округа Сент-Люси на восточном побережье Флориды, которого цитирует NBC News, погибли как минимум два человека. Ураган, по словам шерифа округа Кита Пирсона, прошел через дом престарелых. Шериф заявил, что «не будет вдаваться в подробности» относительно числа погибших, но их уже «больше одного». Спасатели продолжают работать на месте, где ветер «оставил разрушения», добавил Пирсон. Также, по его словам, были «полностью уничтожены» сотни домов.

Сорванная крыша стадиона Tropicana Field в Сент-Питерсберге Chris Urso / Tampa Bay Times / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Затопленная машина на заправке. Во время урагана во многих районах Флориды выпало несколько месячных норм осадков Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP / Scanpix / LETA

Местный житель на затопленных улицах Форт-Майерса Chandan Khanna / AFP / Scanpix / LETA

В городе Сент-Питерсберг ветер сорвал крышу стадиона Tropicana Field, на котором базируется команда Высшей лиги бейсбола «Тампа Бей Рейс». Департамент по чрезвычайным ситуациям Флориды планировал использовать стадион в качестве плацдарма для спасателей, пишет The New York Times.

Чрезвычайная ситуация с наводнением в некоторых частях Флориды сохраняется.