Куйбышевский районный суд Иркутска частично удовлетворил требования родственников заключенного Анатолия Зубарева, который был освобожден из колонии по болезни и вскоре умер дома. О решении суда сообщил правозащитник Святослав Хроменков.

Семья Зубарева требовала взыскать с ФСИН полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд постановил, что ведомство должно выплатить 100 тысяч рублей.

С 2019 года Зубарев отбывал 12-летний срок по делу об изнасиловании. В 2022-м у него диагностировали онкологическое заболевание, и его жена Елена полгода пыталась добиться освобождения мужа по болезни.

Елена рассказывала, что Анатолия перевели в другую колонию, где есть стационар — но он все равно не получал необходимого лечения. По ее словам, Зубарев похудел «до такого состояния, что уже можно сказать „живой труп“», а также перестал ходить и обслуживать себя.

Зубарева освободили 26 октября 2022 года. На тот момент он весил 35 килограммов, на заседание суда его принесли на носилках. 1 декабря того же года он умер.

По словам Хроменкова, экспертиза в суде выявила недостатки оказания медицинской помощи заключенному в колонии. «Без сомнений, в последние месяцы жизни Анатолий Зубарев страдал от сильных болей, вызванных заболеваниями. Если бы ему была оказана надлежащая медицинская помощь, заключенный смог бы не только не страдать, но и побыть дольше с родными и близкими людьми», — отметил правозащитник.

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