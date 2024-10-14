ФАС впервые обязала оператора связи выплатить «незаконно полученный доход» из-за повышения тарифов. МТС должен перевести в бюджет три миллиарда рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание мобильному оператору МТС перечислить в бюджет три миллиарда рублей «незаконно полученного дохода». Об этом сообщается на сайте службы.

В апреле и мае 2024 года МТС повысил в среднем на 8% стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов, заявили в ФАС. В службе посчитали, что повышение было «экономически не обоснованным и ущемляло интересы потребителей». ФАС признала оператора нарушившим закон о защите конкуренции.

Помимо выплаты трех миллиардов рублей МТС должен снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг.

«Такая мера изъятия необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисления средств в бюджет применена ведомством впервые при установлении такого правонарушения. ФАС России считает, что она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи», — говорится в сообщении.

Представитель МТС сообщил РБК, что оператор изучает поступившие из ФАС документы, а «решение о дальнейших действиях, включая их возможное оспаривание, компания примет по итогам оценки».