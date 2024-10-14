Дарья Навальная работает в предвыборном штабе Камалы Харрис
Источник: Associated Press
Дочь Алексея и Юлии Навальных Дарья работает в штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. Это следует из записи в ее профиле на сайте Linkedin, на который обратили внимание СМИ.
Согласно информации из профиля, должность Дарьи Навальной называется Field Organizer, которая предполагает работу с волонтерами.
Что конкретно входит в обязанности Навальной, неизвестно. В штабе Харрис она работает с августа 2024 года.
Летом 2024 года Дарья Навальная завершила обучение в Стэнфордском университете в Калифорнии, в который поступила в 2019 году.