В Ленинградской области на съемках фильма «Василий Теркин» рухнула часть декорации. Пострадали более 20 человек

В Ленинградской области больше 20 человек обратились за медицинской помощью после обрушения декораций на съемках фильма , рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе правительства региона.

Большинство пострадавших получили ушибы и ссадины. «Госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени», — заявили в правительстве.

При съемке фильма декорация — деревянный перрон — не выдержала под массовкой, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах. По данным «78.ru», среди пострадавших — двое несовершеннолетних.

«Сегодня на последний день съемок и на последнем кадре, видимо, произошла какая-то эмоциональная у массовки встряска, количество людей выперло, и отдельная секция, которая была на высоте 1,6 метра от земли, аккуратно упала вниз вместе с людьми. На этой секции находились я, оператор, камера и другие… Мы все дружно упали вниз», — рассказал «Подъему» режиссер фильма Карен Геворкян, назвав случившееся «неприятным ЧП».