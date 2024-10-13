В Краснодарском крае в психоневрологическом диспансере обрушилось перекрытие. Погиб один человек, еще более 200 эвакуировали из здания

Перекрытие между этажами обрушилось в здании психоневрологического диспансера в Кореновском районе Краснодарского края в ночь на 13 октября, сообщили в управлении МЧС по региону.

По данным ведомства, обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров. Причина случившегося устанавливается.

Из двухэтажного здания диспансера эвакуировали 206 человек. Под завалами обнаружили тело погибшей медицинской работницы.

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о халатности (часть 2 статьи 293 УК).