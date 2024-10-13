На севере Израиля взорвался беспилотник «Хизбаллы». Ранены десятки человек

Обновление. 67 человек получили ранения в результате атаки беспилотника на севере Израиля. Высокопоставленный представитель «Хизбаллы» заявил, что движение атаковало район кибуца Рамот-Менаше «эскадрильей дронов-камикадзе». По данным Channel 12, группировка запустила три беспилотника, два из которых были сбиты.

40 человек получили ранения в результате атаки беспилотника в районе города Биньямина на севере Израиля, сообщает Channel 12.

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на медицинскую службу Израиля «Маген Давид Адом», четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, пятеро — в тяжелом и еще 14 — в состоянии средней тяжести. Остальные получили легкие ранения.

По предварительным данным, дрон ударил по скоплению людей. The Times of Israel утверждает, что это был беспилотник ливанского движения «Хизбалла».

По данным Channel 12, на территорию Израиля проникли два беспилотника. Один из них военные сбили над морем. ЦАХАЛ сообщил, что израильские ВВС перехватили беспилотник, запущенный с территории Ливана, у северного побережья Израиля. Второй беспилотник, по словам очевидцев, пролетев над крышами домов, взорвался в районе Биньямины.

При этом сигнал воздушной тревоги не сработал, отмечает Channel 12. Военные выясняют, почему местных жителей не оповестили об опасности.

Ливанское движение «Хизбалла» регулярно обстреливает север Израиля. 8 октября Хайфа и ее пригороды подверглись самому сильному обстрелу со стороны Ливана с начала войны на Ближнем Востоке. В Армии обороны Израиля сообщали, что зафиксировали около 85 запусков с территории Ливана в первую волну обстрела и еще 20 — во вторую. Большая часть ракет была перехвачена. В ЦАХАЛ связали обстрел с ударами израильских военных по террористическим объектам «Хизбаллы» в квартале Дахия и в других районах Бейрута.

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