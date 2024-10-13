Власти Польши могут приостановить предоставление убежища мигрантам, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, выступая на съезде возглавляемой им «Гражданской коалиции».

По его словам, правительство Польши разработало новую миграционную стратегию, которую Туск представит на заседании правительства 15 октября. Одним из элементов этой стратегии будет «территориальное приостановление права на убежище», рассказал Туск.

И я буду требовать признания этого решения в Европе, потому что мы хорошо знаем, как это [миграцию] используют Лукашенко, Путин, контрабандисты и торговцы людьми. То, как это право на убежище используется, прямо противоречит его сути. Польша не будет уважать и реализовывать никакие европейские идеи, если мы уверены, что они подрывают нашу безопасность.

Власти, заявил премьер-министр, должны «на 100% восстановить контроль над тем, кто приезжает в Польшу», поскольку «несут ответственность за то, чтобы в страну приезжали люди, которые хотят работать, платить налоги и учиться». По мнению Туска, мигранты, которые хотят жить в Польше, должны «уважать польские стандарты, обычаи, хотеть интегрироваться».

Власти Польши известны своей жесткой позицией по вопросу приема мигрантов из Африки и с Ближнего Востока — особенно на фоне продолжающегося миграционного кризиса на границе с Беларусью. При этом Польша стала одной из главных стран, оказавших помощь украинским беженцам после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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