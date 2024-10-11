В Москве задержали гендиректора «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана

Президент и генеральный директор «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран задержан в Москве, сообщает «Коммерсант».

По сведениям ТАСС, задержание бизнесмена связано с делом заместителя главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, арестованного 9 октября.

Источник РБК сообщал, что Попелюха обвиняют в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями. В частности, он подозревается в махинациях с имуществом аквапарка «Аквамир» в Новосибирске, находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства. Следствие считает, что замглавы АСВ причастен к хищению 200 миллионов рублей, полученных от эксплуатации аквапарка. Как именно с этим делом связан Таран, пока не уточняется.

«РАТМ Холдинг» основан Эдуардом Тараном в 1992 году. Компания имеет активами в строительной, оборонной, инвестиционной отраслях и активно сотрудничала с Минобороны, МВД и РАО «ЕЭС». Среди прочего «РАТМ Холдинг» владеет московским предприятием «Гидромаш», новосибирским заводом «Экран», Ростовским оптико-механическим заводом.

В 2010 году Эдуарда Тарана арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в размере одного миллиона рублей сотрудникам МВД. Спустя полгода уголовное дело в отношении бизнесмена прекратили за отсутствием состава преступления.