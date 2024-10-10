Арестован замглавы Агентства по страхованию вкладов Александр Попелюх

Лефортовский районный суд Москвы 9 октября удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов ( ) Александра Попелюха. Информация об этом опубликована на сайте суда. Внимание на это обратили «Важные истории».

В карточке, опубликованной на сайте суда, не сказано, в чем подозревают топ-менеджера АСВ. Его подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Попелюх был задержан сразу после допроса у следователя», — сказал источник.

Оперативники следственного управления ФСБ на этой неделе провели следственные действия в центральном офисе АСВ в Москве и опросили двух топ-менеджеров агентства, в том числе Александра Попелюха, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.

Согласно открытым данным, в 2018 году Александр Попелюх возглавлял в АСВ департамент сопровождения уголовного судопроизводства, а в 2019 году занимал пост заместителя генерального директора агентства. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что Попелюх — выходец из прокуратуры.