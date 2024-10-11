Число погибших от урагана «Милтон» во Флориде достигло 15 человек. Губернатор штата предупредил, что это еще не окончательные данные

Власти Флориды по состоянию на полночь по местному времени (07:00 мск) располагали данными о 15 погибших в результате урагана «Милтон», сообщил губернатор штата Рон Десантис.

Он подчеркнул, пишет CNN, что это не окончательные данные, и число жертв, вероятно, будет расти по мере поступления информации из пострадавших частей штата.

В штате постепенно восстанавливают подачу электроэнергии потребителям, но 2,6 миллиона домохозяйств по-прежнему остаются без света.

В городе Сент-Питерсберг, где «Милтон» вызвал рекордные осадки, восстановили подачу питьевой воды в дома, однако жителей по-прежнему просят кипятить ее перед употреблением.

Порты на территории штата постепенно возобновляют работу, но в некоторых городах, включая Сент-Питерсберг, они все еще закрыты.

Власти Флориды пока не назвали предварительную оценку ущерба, однако подчеркнули, что пострадавшие как от «Милтона», так и от «Хелен» в начале октября, получат отдельную выплату за последствия каждого из ураганов.

Ураган «Милтон» дошел до Флориды в ночь на 10 октября по местному времени. К побережью штата «Милтон» подошел как ураган третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, хотя в какой-то момент его оценивали по высшей — пятой — категории. Власти объявляли масштабную эвакуацию — указание в обязательном порядке покинуть свои дома получили жители 11 округов с общим населением 5,9 миллиона человек.

«Милтон» принес с собой проливные дожди, ставшие причиной резкого подъема уровня воды в ряде районов.

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