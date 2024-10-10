Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии на тех, кто приезжает работать и учиться

Гражданам Грузии, прибывающим в Россию для работы или на срок более 90 дней, разрешили безвизовый въезд наравне с остальными, следует из президентского указа, опубликованного на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в указ о порядке въезда граждан Грузии от мая 2023 года. Он разрешает безвизовый режим гражданам Грузии за исключением случаев въезда «в целях осуществления трудовой деятельности» или «на срок более 90 дней для временного пребывания, в том числе в целях получения образования». Теперь это исключение из указа убрали.

Визовый режим для граждан Грузии со стороны России был введен еще в сентябре 2000 года «в целях борьбы с терроризмом». Затем его ответно ввела и Грузия, однако в 2012 году тогдашний президент страны Михаил Саакашвили вернул безвизовый режим для россиян. После пятидневной войны в сентябре 2008 года Москва и Тбилиси разорвали дипломатические отношения. Тем не менее, россияне по-прежнему могли приезжать в Грузию без виз.

10 мая 2023 года Владимир Путин подписал два указа. Один отменил визовый режим для граждан Грузии, другой — запрет на прямое авиасообщение, действовавший с июня 2019 года. В действие оба указа вступили спустя пять дней

Читайте также

Путин отменил запрет на прямые перелеты в Грузию и визы для ее граждан Москва и Тбилиси начали сближаться? Это возможно на фоне войны в Украине? И что это значит для россиян, живущих в Грузии?

Читайте также

Путин отменил запрет на прямые перелеты в Грузию и визы для ее граждан Москва и Тбилиси начали сближаться? Это возможно на фоне войны в Украине? И что это значит для россиян, живущих в Грузии?