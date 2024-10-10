Нобелевским лауреатом по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган

Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе за 2024 год. Награду присудили Хан Ган из Южной Кореи, отметив ее «насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни».

В 2016 году Хан Ган получила Международную Букеровскую премию за роман «Вегетарианка». Он выходил на русском языке в издательстве «АСТ» в 2017 году.

11 октября в Осло объявят лауреата Нобелевской премии мира, а 14 октября станет известно, кто в 2024 году получил премию по экономике памяти Альфреда Нобеля (ее учредил Банк Швеции в 1968 году).

Денежный эквивалент премии — 11 миллионов шведских крон — по текущему курсу составляет чуть более 1 миллиона долларов США.